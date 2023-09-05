Россиян предупредили о ядовитых лесных ягодах Нутрициолог Тиханычева предупредила о ядовитых ягодах в лесах России

Фото: S. Derder/blickwinkel/Global Look Press

Беладонна

Многие дикие ягоды, произрастающие в лесах, опасны для здоровья, предупредила нутрициолог Жанна Тиханычева. В разговоре со СМИ, она напомнила, что в российских лесах можно встретить беладонну, паслен, воронец, крушину ломкую, вороний глаз, бузину травяную и волчье лыко. Все эти ягоды содержат ядовитые вещества.

Для того чтобы избежать отравления, лучше даже не притрагиваться к неизвестным ягодам, подчеркнула специалист. Также не стоит собирать ягоды, растущие вдоль дорог, поскольку они накапливают в себе вредные вещества из выхлопных газов и выбросов.

Также избегайте сбора урожая вдоль трасс и рядом с промышленными предприятиями, поскольку ягоды накапливают токсичные вещества из окружающей среды, — добавилаТиханычева.

Врач стоматолог-ортопед Евгения Бойцова ранее отметила, что некоторые сезонные ягоды содержат опасность для эмали, десен и в целом здоровья зубов, поэтому при употреблении их нужно соблюдать осторожность. Так, по ее словам, активное пережевывание ягод с мелкими косточками — малины, ежевики, красной и черной смородины — при поврежденных зубах и наличии щелей между зубами приводит к застреванию косточек в трещинах эмали, образованию кариеса и воспалению десен.