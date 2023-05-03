Россиян предупредили о возвращении опасной инфекции Иммунолог Ярцева рассказала о росте в России заболеваемости дифтерией

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В России все чаще стали выявляться случаи заражения дифтерией, причиной роста заболеваемости опасной инфекцией стало увеличение числа непривитых, а также приезжих, рассказала «Народным Новостям» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Медик напомнила, что массовая вакцинация населения в 1930-40-х годах позволила почти полностью ликвидировать болезнь.

По словам врача, первые симптомы дифтерии схожи с ОРВИ — это сильная боль в горле и изменение голоса. Затем в горле появляется характерный налет, быстро превращающийся в густую пленку, которая перекрывает дыхательные пути.

Терапевт подчеркнула, что единственным способом профилактики опасной болезни является вакцинация, причем ревакцинацию необходимо делать раз в 10 лет.

Врач напомнила, что в советское время благодаря вакцинации дифтерия была практически полностью побеждена. Однако после развала СССР в ряде постсоветских стран практически перестали делать прививки от дифтерии и кори. В результате вновь начался рост заболеваемости.

Заболевания корью и дифтерией стали расти параллельно, так как в стране увеличилось число непривитых и приезжих, — объяснила эксперт.

Ярцева подчеркнула, что заражению дифтерией в большей степени подвержены дети, и призвала ответственно относиться к вопросу вакцинации опасной инфекции.

Ранее несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение до 17 мая из-за выявления кори у студента. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий.