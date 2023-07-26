Россиян предупредили о болезнях, которыми можно заразиться на даче Терапевт Чернышова предупредила о риске заразиться столбняком при травмировании на даче

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При травмировании на даче во время работ на огороде существует риск заразиться столбняком, острым инфекционным заболеванием, которое поражает нервную систему, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что важно привиться от этой инфекции.

Если пораниться во время работы в огороде и в рану попадет почва, где есть возбудители столбняка, то можно им заразиться. Поэтому важно, чтобы у человека была прививка от этой инфекции, — пояснила Чернышова.

Терапевт отметила, что опасность также представляет гельминтоз. Она уточнила, что в навозе, которым удобряют почву, могут оказаться яйца глистов. Если плохо промыть овощи, фрукты или ягоды, на них могут остаться кусочки почвы вместе с паразитами, которые проникнут в организм.

Кроме того, врач предостерегла от употребления натурального молока. Покупать его следует только у проверенных хозяев, которые внимательно следят за животными. Иначе повышается риск через напиток заразиться такими опасными заболеваниями, как ящур, бруцеллез, туберкулез или стафилококк. Чернышова уточнила, что при воспалении вымя коровы в молоко могут попасть микробы.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила дачников об опасности грызунов, живущих в доме. По ее словам, мыши и крысы являются переносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом, также известной как мышиная лихорадка.