https://static.news.ru/photo/00ceb8f0-df93-11ea-bb32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики выявили 4969 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки, передаёт оперативный штаб. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в России достигло 922 853 за всё время пандемии.

Также за минувшие 24 часа выздоровели 3557 пациентов, пишет портал стопкоронавирус.рф утром 16 августа 2020 года. Всего в стране исцелились 732 968 граждан. Кроме того, за последние сутки скончались 68 человек. Общее количество жертв COVID-19 в РФ достигло 15 685. Количество активных случаев коронавируса в РФ —174 200 (число заболевших).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Количество проведённых лабораторных исследований на наличие COVID-19 в России достигло 32,5 млн, сообщили в Роспотребнадзоре. Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки медики провели 312 тысяч тестов.

Как писал NEWS.ru, распределение в стране российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее ВОЗ зарегистрировала максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки. Количество заболевших превысило 21,4 млн человек.