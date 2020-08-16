Медики выявили 4969 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки, передаёт оперативный штаб. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в России достигло 922 853 за всё время пандемии.
Также за минувшие 24 часа выздоровели 3557 пациентов,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Количество проведённых лабораторных исследований на наличие COVID-19 в России достигло 32,5 млн, сообщили в Роспотребнадзоре. Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки медики провели 312 тысяч тестов.
Как писал NEWS.ru, распределение в стране российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее ВОЗ зарегистрировала максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки. Количество заболевших превысило 21,4 млн человек.
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