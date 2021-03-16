«Россия 24» выпустила фейк о российской журналистке, «продававшей алкоголь»

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, в котором журналистка издания URA.RU Альбина Золотухина «оказалась» директором уральского спиртзавода. Она якобы нелегально торговала алкоголем.
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Вот только вместо Тарасова «Россия 24» сделала главой завода Альбину Золотухину, написавшую эту заметку. Они также «сменили пол» директора, сообщив, что это был Альбин Золотухин. В доказательство издание
Ранее NEWS.ru писал, что российская телеведущая Ольга Скабеева при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» не справилась с эмоциями и ругнулась матом. Сама ведущая отвергла обвинения, отметив, что это фейк, который распространяют украинские и российские издания.