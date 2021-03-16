«Россия 24» выпустила фейк о российской журналистке, «продававшей алкоголь»

https://static.news.ru/photo/9b4f4234-86a3-11eb-819e-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот сюжета «России 24»

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, в котором журналистка издания URA.RU Альбина Золотухина «оказалась» директором уральского спиртзавода. Она якобы нелегально торговала алкоголем.

Как пишет URA.RU, коллег с ВГТРК не смутило, что настоящий директор завода — мужчина. На федеральном канале взяли новость с сайта издания о том, как Свердловское управление ФСБ задержало директора челябинского спиртзавода — бизнесмена Дмитрия Тарасова.

Вот только вместо Тарасова «Россия 24» сделала главой завода Альбину Золотухину, написавшую эту заметку. Они также «сменили пол» директора, сообщив, что это был Альбин Золотухин. В доказательство издание привело сюжет федерального телеканала в своём Telegram.

Ранее NEWS.ru писал, что российская телеведущая Ольга Скабеева при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» не справилась с эмоциями и ругнулась матом. Сама ведущая отвергла обвинения, отметив, что это фейк, который распространяют украинские и российские издания.