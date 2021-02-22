Российскому актёру запретили въезжать на Украину

https://static.news.ru/photo/01fac42c-751f-11eb-8007-96000091f725_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Актёра из России, несколько лет назад посещавшего Крым, не пустили на Украину.

Государственная пограничная служба Украины сообщила , что россиянин прибыл в киевский аэропорт Борисполь из Объединённых Арабских Эмиратов. Пограничники, работающие на контрольно-пропускном пункте «Киев» в ходе беседы с актёром выяснили, что тот в июне 2017 года посещал Крым без согласования с украинскими властями.

Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд на Украину, — говорится в сообщении службы.

Личность актёра, пополнившего украинский чёрный список, не раскрывается. Погранслужба сопроводила своё сообщение фотографией паспорта гражданина России, на которой фото и вся значимая информация скрыты. Также опубликовано видео беседы пограничников с актёром, его лица в ролике не видно.

Украинский Минкульт начал вести список деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности, в августе 2015 года. В него уже вошли Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие российские знаменитости. Действующий глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд для российского артиста не должен отражаться на отношении к его творчеству.

Как писал NEWS.ru, 11 февраля в чёрный список украинского Минкульта попали участники музыкального коллектива «Хор Турецкого» Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также снявшиеся в фильме «Крым» актёры Евгения Лапова и Роман Курцын.