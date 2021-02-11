Звёздам фильма «Крым» запретили въезд на Украину

https://static.news.ru/photo/1dadd552-6c6d-11eb-a921-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Крым» Фото: kinopoisk.ru

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло ещё семь российских музыкантов и актёров в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, которым запрещён въезд на территорию страны.

В чёрный список попали участники музыкального коллектива «Хор Турецкого» Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также снявшиеся в фильме «Крым» актёры Евгения Лапова и Роман Курцын, сообщает РИА Новости. Таким образом, 11 февраля перечень расширился до 171 человека.

Украинский Минкульт начал вести список деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности, в августе 2015 года. В него уже вошли Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие российские знаменитости. Действующий глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд для российского артиста не должен отражаться на отношении к его творчеству.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию Украины ещё 18 российских книг. Под запрет попали книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» из-за того, что на их обложках размещена реклама издательств АСТ, «Эксмо» и российского поисковика «Яндекс».