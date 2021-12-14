Российского журналиста задержали и обыскали в Молдавии

Российский журналист Семён Пегов был задержан сотрудниками спецслужб в Молдавии. Его удерживали более часа и подвергли обыску, о чём написал в своём Telegram-канале депутат Госдумы Артём Туров.

Помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию, произошёл ещё один интересный эпизод. Этой ночью на вылете из Кишинёва в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семён Пегов, — написал депутат.

В Молдавии Пегов снимал сюжеты об истории и событиях войны в Приднестровье, а также о роли России и миротворцев в урегулировании конфликта.

Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники, сотрудники СИБ открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам. Семёна, который очень достойно реагировал на происходящее, конечно, отпустили. Но все недружественные действия в условиях, когда наша страна оказывает беспрецедентную помощь Молдове, вызывают недоумение, — возмутился Туров.

Семён Пегов — российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Он работал на «Абаза ТВ» в Сухуми, где, в частности, освещал конфликт непризнанной республики с Грузией. Также Пегов работал в Life, для издания он делал репортажи о конфликте на востоке Украины.

Ранее член Общественной палаты России Владимир Журавлёв сообщил, что его не пустили в Молдавию. Ранее стало известно об инциденте с российским политологом Натальей Нарочницкой. В МИД РФ сообщили, что ей отказали во въезде в Молдавию без объяснения причин.