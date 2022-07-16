Российские пенсионеры могут повысить размер пенсии на 4,5 тысячи рублей, сообщила Primepress эксперт Анастасия Киреева. Она пояснила, что для этого нужно подтвердить «выпавший» трудовой стаж. Киреева добавила, что чаще всего с проблемой неучтенного трудового опыта сталкиваются люди преклонного возраста, работавшие в советскую эпоху, особенно на стыке 1980-х и 1990-х годов.
Эксперт акцентировала внимание на том, что в подобных случаях одной только записи в трудовой книжке может не хватить, чтобы получить денежную компенсацию. Для получения выплаты нужно предоставить справку в Пенсионный фонд РФ, подтверждающую «выпавший» период трудовой активности, а также попросить сделать перерасчет.
Для перерасчета пособия справку в Пенсионный фонд необходимо предъявить до конца июля.
Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней нужно ежеквартально на индекс роста цен за предыдущие три месяца. Депутат подчеркнул, что именно пенсионеры наряду с другими малообеспеченными гражданами сильнее других страдают при повышении цен на товары первой необходимости.