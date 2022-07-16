Россиянам назвали способ увеличить пенсию Эксперт Киреева рассказала, как россияне могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Удостоверение пенсионера

Российские пенсионеры могут повысить размер пенсии на 4,5 тысячи рублей, сообщила Primepress эксперт Анастасия Киреева. Она пояснила, что для этого нужно подтвердить «выпавший» трудовой стаж. Киреева добавила, что чаще всего с проблемой неучтенного трудового опыта сталкиваются люди преклонного возраста, работавшие в советскую эпоху, особенно на стыке 1980-х и 1990-х годов.

Эксперт акцентировала внимание на том, что в подобных случаях одной только записи в трудовой книжке может не хватить, чтобы получить денежную компенсацию. Для получения выплаты нужно предоставить справку в Пенсионный фонд РФ, подтверждающую «выпавший» период трудовой активности, а также попросить сделать перерасчет.

Для перерасчета пособия справку в Пенсионный фонд необходимо предъявить до конца июля.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней нужно ежеквартально на индекс роста цен за предыдущие три месяца. Депутат подчеркнул, что именно пенсионеры наряду с другими малообеспеченными гражданами сильнее других страдают при повышении цен на товары первой необходимости.