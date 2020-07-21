Российским пенсионерам хотят раздать по 15 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/d9c88f5c-cb8c-11ea-822a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Властям РФ предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей. Эта выплата должна быть единовременной в качестве меры поддержки в условиях пандемии коронавируса.

С таким предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

В документе Хамзаев указал, что за время пандемии затраты пожилых граждан значительно выросли. В частности, на 4 тысячи увеличились расходы на лекарства. Пенсионеры тратят сбережения на препараты для профилактики коронавируса, а также на медицинские маски. При этом у многих из этих людей нет иного источника дохода, кроме пенсии.

Общественник предложил направить им в качестве поддержки 15 тысяч рублей по аналогии с выплатами, которые поступили семьям с детьми, передаёт РИА Новости.

Основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам, прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, — заявил Хамзаев..

В мае Владимир Путин распорядился направить семьям с детьми по 10 тысяч рублей. На выплату могли претендовать семьи, в которых есть ребёнок до 16 лет. По 5 тысяч рублей в месяц получили семьи с детьми до трёх лет.

В конце июня Путин объявил о втором этапе выплат. Сумма выделенных денег за два месяца составила более 555 миллиардов рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий на величину не ниже инфляции для всех видов пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Он направлен на реализацию нового положения Конституции РФ об индексации пенсий не реже одного раза в год.