«Беспрецедентная слежка»: журналист назвал причину отъезда из России

Журналист Русской службы BBC Андрей Захаров (лицо, исполняющее функции иностранного агента) решил эмигрировать в Лондон из-за того, что в России за ним установили «беспрецедентную слежку». Он сообщил об этом в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале BBC. Захаров не знает, когда была установлена слежка, и не уточнил, когда именно покинул страну. 8 октября 2021 года Минюст РФ признал его иноагентом.

Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас и нахожусь, — говорит в ролике Захаров.

В Twitter журналист назвал свой отъезд «изгнанием».

Ранее в Роскомнадзоре (РКН) заявили, что сайт проекта «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента) был заблокирован, так как организация размещала в Сети информацию, направленную на оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций. Кроме того, РКН потребовал от социальных сетей удалить аккаунты правозащитного проекта.

Президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции 23 декабря, что в стране доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче. Он отметил, что закон об иноагентах придумали именно в Соединённых Штатах Америки, где за такую деятельность предусмотрена уголовная ответственность. По словам главы государства, в РФ деятельность СМИ-иноагентов не запрещена.