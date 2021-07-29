Догузова: российский туризм восстановится к концу года

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что внутренний туризм в России за первое полугодие 2021 года восстановился на 95% к уровню до пандемии, а к концу года должен восстановиться полностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5% меньше доковидного 2019 года, — подвела итоги Догузова.

Она сообщила, что сфера туризма в России восстанавливается быстрее, чем в большинстве стран. Регионы-лидеры по количеству отдыхающих — это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Татарстан. Причём в Москве прирост отдыхающих более 1 млн человек, это на 31% больше, чем в 2019 году.

Зарубежный туризм восстанавливается постепенно, ещё в меньшей степени увеличивается количество въезжающих в страну, сказала Догузова.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал среднюю цену тура в Египет для россиян.