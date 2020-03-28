https://static.news.ru/photo/712a2818-713f-11ea-9981-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке. Врачи определили у него двустороннюю пневмонию.

Бывший совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч» провёл два теста на коронавирус, один из которых дал положительный результат, сообщает РБК.

В настоящий момент температура Сосина спала, он чувствует себя хорошо. Отмечается, что незадолго до госпитализации миллиардер вернулся в Россию из Франции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первичное тестирование выявило сотрудников администрации президента с признаками заражения коронавирусом. Речь идёт об одном или двух чиновниках. Инфекция обнаружена и в Управлении делами президента. Здесь под подозрением на заражение COVID-19 оказался один сотрудник.