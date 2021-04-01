Российский губернатор захотел «тёлочек, которые будут давать»

https://static.news.ru/photo/32cd3808-92f4-11eb-a385-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая на заседании с региональными депутатами, пожаловался на то, что в регионе сокращается поголовье крупного рогатого скота. Губернатор захотел, чтобы в крае появились «тёлочки, которые будут давать». Запись его выступления попала в соцсети.

Кондратьев отметил, что «тёлочек взять негде». Кроме того, он уточнил, что количество должно переходить в качество.

Нам нужно количество переводить в качество. Нам нужны тёлочки, которые будут давать, — сказал губернатор. Ролик с его участие приводит ИА DEITA.

По всей видимости, имелось в виду молоко, однако трансляция прервалась. Какие именно предложения высказал Кондратьев, осталось неизвестным.

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