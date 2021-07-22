Водителей будут штрафовать по камерам ещё за одно нарушение

С осени 2021 года камеры смогут фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света. Штраф за это нарушение составит 500 рублей, сообщает Autonews.ru.

Штрафовать таким образом будут в 12 регионах России, среди которых Москва, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Кабардино-Балкария и Волгоградская область. При этом руководство регионов будет само решать, в какой именно момент вводить эту технологию, приводит издание слова генерального директора «Астралаб» Сергея Ласкина.

Как только мы это запустим, минимум в 12 регионах возможность фиксации этого состава нарушения моментально появится, — пообещал он.

При этом установки новых камер не понадобится — можно будет просто дообучить нейросеть.

Ранее юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков, комментируя идею МВД отменить обязательный ТО для легковых автомобилей и мотоциклов, заявил, что нельзя полностью отказаться от технического осмотра. По мнению автоэксперта, взамен упразднённого техосмотра необходимо усилить контроль ГИБДД.