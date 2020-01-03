https://static.news.ru/photo/8438a1b8-2fb4-11ea-841f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Widmann via imago-images.de/Global Look Press

Российские туристы установили рекорд по посещаемости Лапландии, области на севере Финляндии. Их доля в регионе составила 53% от общего числа путешественников.

Всего в местных отелях с января по ноябрь 2019 года было зарегистрировано 2,6 миллиона ночёвок, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Самыми посещаемыми местами стали Рануа, Рованиеми, Муонио, Кеми, Инари и Соданкюля.

Также Лапландия пользовалась популярностью у туристов из Германии, Великобритании и Франции, передаёт Yle.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лапландии построили ледяной отель, главной темой которого стал культовый телесериал «Игра престолов». В работе над гостиницей принимали участие профессиональные скульпторы из России, Украины, Польши и Латвии. В отеле есть около 30 номеров, интерьер которых оформлен по мотивам полюбившегося зрителям сериала. Так, в одной из комнат установлен ледяной трон, который охраняет Григор Гора Клиган. Также в номере есть ледяная горка, выполненная в виде дракона. Ещё в отеле соорудили кинотеатр, ледяной ресторан и арктический бар.