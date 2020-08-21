Российские специалисты провели более 34,4 млн тестов на COVID-19

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На территории России с начала пандемии специалисты провели более 34,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящий момент из-за подозрения на коронавирус под наблюдением медицинских специалистов находятся 218 761 россиянин.

За сутки в России проведены 317 тысяч тестов на COVID-19, — цитирует пресс-службу Роспотребнадзора РИА Новости.

На сегодняшний день, по последней информации, в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровело 767 477 человек. Учитывая количество умерших и вылечившихся, в настоящее время COVID-19 болеют 168 110 жителей России.

Россия занимает четвёртое место в мире по числу заболевших. На первом месте США, где подтверждено 5,6 млн случаев инфицирования, следом идут Бразилия (3,5 млн) и Индия (2,9 млн). Всего в мире с начала пандемии выявлено 22,9 млн заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, в РФ коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа достиг отметки в 0,99, прибавив 0,03.