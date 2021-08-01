Российские силовики заявили о готовящихся провокациях на выборах

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре готовятся провокации. Об этом он заявил на YouTube-шоу телеведущего Владимира Соловьёва.

Кроме того, по его словам, провокации будут и на выборах президента в 2024 году.

Наши оппоненты готовятся вовсю. <...> Это будет и 2021, и 2024 [годы]. Конечно, — сказал он.

Нарышкин отметил, что российские спецслужбы знают, «по каким точкам будут бить». Известно это стало благодаря работе «наших соответствующих структур», в том числе СВР. При этом он не раскрыл подробности ожидаемых провокаций и не рассказал, кто, по его данным, их готовит.

Выборы в ГД назначены на сентябрь текущего года. В 2024 году должны пройти выборы президента.

В апреле действующий глава государства Владимир Путин, занимающий этот пост с 2000 года, подписал закон, который обнуляет его предыдущие сроки на посту президента и позволяет ему ещё два раза занять эту должность. Таким образом, он сможет принять участие в выборах 2024 года.