Российские школы предложили оснастить автоматами с презервативами Сексолог Молния предложила продавать презервативы в российских школах

Фото: РИА Новости

Детские беременности в России случаются в том числе из-за недостаточного уровня сексуального просвещения в школах, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» сексолог Катерина Молния. По ее мнению, пока в учебных заведениях не введен соответствующий курс, решить проблему ранних беременностей и ЗППП можно с помощью установки автоматов по продаже презервативов.

Нужно повышать доступность контрацепции, в частности для несовершеннолетних. Вендинговые автоматы с прокладками, презервативами, различными средствами контрацепции нужно ставить везде: в школах, в местах общественного пользования, в магазинах, в аптеках. Их должно быть как можно больше, — предложила специалист.

По ее мнению, на таких автоматах необходимо разместить красочную и ненавязчивую информацию о нежелательной беременности и заболеваниях, передающихся половым путем. Как считает сексолог, аппараты без продавца, который мог бы смутить подростков, привлекут внимание и помогут преодолеть стеснение, а также повысят уровень сексуального просвещения детей.

Также эксперт рассказала, что в случае введения в школах уроков полового воспитания план таких занятий педагогам нужно составлять совместно с сексологами и психологами, полезны будут и беседы с родителями.

Сейчас эта тема часто табуируется в семьях и пускается на самотек. Улучшить ситуацию могут печатные шпаргалки для взрослых, в которых подробно будет рассказано, как общаться с детьми на щепетильную тему, потому что многие этого попросту не знают, — отметила Молния.

Ранее замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина рассказала, что родила окончившая четвертый класс девочка из Новосибирска. 11-летняя школьница выносила здорового малыша.