Российские мобилизованные заявили об отправке в «Вагнер» без их согласия Шестеро мобилизованных из Якутии пожаловались на отправку в ЧВК «Вагнер» без их согласия

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в разрушенном здании в центре Артемовска

Шестеро мобилизованных из Якутии пожаловались депутату Федоту Тумусову на принудительную запись в ЧВК «Вагнер» и отправку в Артемовск (Бахмут), сообщил чиновник в своем Telegram-канале. Он обратился к министру обороны России Сергею Шойгу и главе комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову, запрос передан в военную прокуратуру.

Мне поступило обращение по поводу шестерых мобилизованных якутян, которые, как следует из обращения, без их согласия были включены в отряд ЧВК «ВЕТЕРАН» 3-го армейского корпуса и в ЧВК «Вагнер». Все они направлены в г. Бахмут. Один из мобилизованных успел сообщить, что телефоны у них были изъяты, — написал депутат.

Ранее правительство Ярославской области поручило региональной военной прокуратуре проверить жалобу на командира со стороны мобилизованных, которых заподозрили в массовом дезертирстве. Около 30 военнослужащих записали видео, где требуют разобраться с ситуацией и вывести их из зоны активных боевых действий. В ответ на обвинения в дезертирстве они утверждают, что командир приказал им отступать.