https://static.news.ru/photo/cd59d79c-ea3e-11e9-90dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Магазины «Ашан» в Саратове и Киеве стали торговыми точками для сравнения цен на продукты в России и на Украине. Замеры велись в течение недели.

Выяснилось, что в России основные продукты питания преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, что подтверждает опубликованный на YouTube ролик.

В частности, минимальная стоимость килограмма картофеля на Украине составляет почти 39 рублей (14 гривен), а в России — 12 рублей. Килограмм риса обходится, соответственно, в 55,14 рубля и 59 рублей, а макароны в 50 рублей и 111 рублей. Дешевле в России и молоко — в Саратове за литр просят 41,9 рубля, а в Киеве — 47,8 рубля.

Ранее News.ru сообщал, что россияне разлюбили чай и кофе из Украины. Совокупный объём импорта кофе и чая из Украины за II квартал 2019 года в денежном выражении уменьшился на 57,1% по отношению к аналогичному показателю 2018 года и составил 17,19 тонны, в денежном отношении $105 тыс. Аналитики компании оценивают долю поставок кофе и чая из Украины в пределах 1% в общей структуре импорта данных товаров в РФ.