Роспотребнадзор рассказал о замедлении роста числа случаев COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/3e386352-33cc-11eb-9775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики в РФ заметили замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Если в целом по Российской Федерации в среднем за прошедшую неделю он (показатель заболеваемости. — NEWS.ru) был 17,8 на 100 тысяч населения, в Республике Татарстан — 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тысяч населения. То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всеми 85 субъектам, — цитирует чиновницу РИА Новости.

Она отметила, что в сложившейся эпидемической ситуации проводить в России массовые мероприятия недопустимо. Главный санитарный врач РФ напомнила, что практически во всех регионах страны запрещено их организовывать с 23:00 до 6:00. Кроме того, Попова поручила территориальному подразделению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Распоряжение было отдано на фоне скандала из-за информации о том, что организаторы пренебрегли правилами эпидемической безопасности.

Выступление музыканта состоялось в Ледовом дворце 27 ноября. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.

Как писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий. Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в городе введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с властями. Количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.