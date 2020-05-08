Роспотребнадзор предупредил об отмене летних гастролей артистов

https://static.news.ru/photo/d42ca12a-9246-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летние гастроли артистов, скорее всего, будут отменены из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Татьяна Руженцова.

Посещать массовые мероприятия людям разрешат в последнюю очередь — это будет последний этап снятия ограничений по коронавирусу, сказала Руженцова в интервью порталу «Стопкоронавирус.рф».

Всё очень сильно будет зависеть от динамики заболеваемости, но, на мой взгляд, такие мероприятия будут перенесены, — считает эпидемиолог.

Значительное скопление людей на концертах несёт определённые риски, предупреждает врач. Поэтому открытие концертных залов и площадок запланировано на третьем этапе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о первом этапе снятия карантинных мер. По её словам, на нём будут открыты салоны красоты, а также магазины одежды и обуви.