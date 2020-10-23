Роспотребнадзор назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/491ad38e-15ba-11eb-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижения заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не стоит ждать в этом году. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, оно начнётся в феврале-марте 2021 года.

Специалист пояснил, что с момента подъёма заболеваемости ожидается её максимальный рост в течение 28 дней — двух инкубационных периодов. Так что пик болезни должен прийтись на первую декаду ноября. После этого процесс стабилизируется, но о снижении говорить ещё будет рано.

Должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все ещё будет распространяться. После этого произойдёт устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдём в фазу снижения, — цитирует Горелова ТАСС.

Он заметил, что до тех пор, пока не проводится массовая вакцинация от вируса, необходимо соблюдать санитарно-ограничительные меры, поскольку им нет альтернативы. Горелов также призвал не пугаться статистики, согласно которой число заболевших с каждым днём заметно растёт. По его словам, этот процесс неизбежен по той простой причине, что лишь крайне небольшая прослойка населения успела переболеть.

NEWS.ru сообщал, что по состоянию на 23 октября в стране было зафиксировано 17 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые за всё время пандемии в РФ количество заболевших за 24 превысило 17 тысяч.