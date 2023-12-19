Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору искусственной елки Роспотребнадзор: хорошая искусственная елка не имеет едкого химического запаха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качественная искусственная елка не имеет едкого химического запаха, изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание, заявили NEWS.ru в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты подчеркнули, что на упаковке товара обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности.

Искусственная елка имеет свой запах, который может служить показателем качества. Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика. Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам. При покупке искусственной елки не следует забывать о пожарной безопасности. Качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Эксперты добавили, что хорошая искусственная елка не должна иметь в составе опасных для здоровья веществ. Чтобы убедиться в этом, необходимо попросить у продавца сертификат качества, где указана вся необходимая информация.

Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана елка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке, — объяснили специалисты.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по выбору живой новогодней елки. Хвойное дерево стоит покупать в 20-х числах декабря, тогда оно точно простоит до конца новогодних праздников и не будет осыпаться. Ствол елки должен быть толстым и ровным, ветви — достаточно гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета.