Россиянам назвали оптимальные сроки для покупки елки Роспотребнадзор: живую елку следует покупать в 20-х числах декабря

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Живую ель следует покупать в 20-х числах декабря, тогда она точно простоит до конца новогодних праздников не осыпаясь, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. В ведомстве также дали россиянам несколько советов по выбору елки.

В частности, специалисты отметили, что дерево должно быть ровным, иметь достаточно толстый ствол без трещин. Ветви елки должны быть гибкими, а иголки — иметь насыщенный изумрудный цвет. При растирании хвоинок между пальцами должен ощущаться характерный аромат.

Для того чтобы не повредить елку при транспортировке, в Роспотребнадзоре порекомендовали упаковать ее в пластиковую сетку. В ведомстве также предупредили, что сразу вносить ель с улицы в теплую квартиру нежелательно. Дереву необходимо время для адаптации к теплу, поэтому его сначала нужно поместить на два-три часа в прохладное помещение, например на балкон, а уже потом устанавливать в квартире и наряжать.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что традиционным приспособлением для фиксации ели является крестовина. Для максимальной надежности длина брусьев должна составлять примерно треть от высоты дерева. Эксперт добавил, что круглые пластиковые подставки подойдут, если высота дерева не превышает 1,5 метра. Васильев объяснил, что данный способ хорош тем, что в емкость можно залить воду, так необходимую новогоднему дереву (до 10 литров в день).