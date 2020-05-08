Роспотребнадзор дал рекомендации для регионов по выходу из самоизоляции

https://static.news.ru/photo/65830564-91fd-11ea-9539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации поэтапного выхода из режима самоизоляции в регионах. На первом этапе планируется разрешить прогулки с детьми при обязательном соблюдении максимальной дистанции от других детей и взрослых.

Также, возможно, разрешат заниматься на улице физкультурой и спортом.

На втором этапе может быть ослаблен режим для детских садов. Окончательное решение этого вопроса останется за главами субъектов и региональными санитарными врачами, поскольку нужно будет учитывать специфику распространения коронавируса в каждом регионе, сообщили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила за ослабление режима самоизоляции. Бизнес-сообщество предупредило о тяжёлых последствиях для экономики из-за нынешних ограничений. При этом в Палате отметили, что поддерживают масочный режим в Москве и Подмосковье, а также возобновление работы промышленных и строительных предприятий с 12 мая.