Рособрнадзор прокомментировал обстановку на пробных ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/39cd546c-badc-11ea-9a42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Проверка организационной и технической готовности к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 29 и 30 июня 2020 года прошла в штатном режиме. Сбои не фиксировались, заявили представители Рособрнадзора.

Перед началом ЕГЭ мы провели широкомасштабные апробации готовности техники и специалистов. Прошли пробные экзамены, в ходе которых был отработан проход участников в пункты, их распределение в аудиториях, действия медиков, — рассказал и.о. руководителя ведомства Анзор Музаев.

Он добавил, что к проведению ЕГЭ готовы все субъекты РФ. Рособрнадзор связался с каждым руководителем профильных министерств, комитетов и управлений для обсуждения всех нюансов, передаёт официальный сайт федеральной службы.

Музаев отметил, что главной задачей является безопасность всех участников и организаторов, однако объективность процедуры не должна пострадать. По его словам, ЕГЭ в этом году сдают 714 тысяч выпускников школ, в пунктах сдачи экзаменов будут присутствовать более 12 тысяч медицинских работников, которые будут проводить бесконтактную термометрию выпускников и определять, стоит ли их допускать до экзамена в случае повышенной температуры.

Ранее Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ: основной этап пройдёт с 3 по 23 июля, а резервные дни назначены на 24 и 25 июля. Пересдачи в случае неявки по уважительной причине состоятся 3 и 8 августа.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.

С 20 июня на портале государственных услуг Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ дистанционно смогли подать документы в 54 российских университета.

Как писал NEWS.ru, несмотря на то что в этом году сдавать единый государственный экзамен нужно только выпускникам, собравшимся поступать в вузы, значительного снижения количества зарегистрированных на сдачу ЕГЭ не произошло. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков связывает это с большей востребованностью на рынке труда специалистов с высшим образованием.