Минобрнауки запустило сервис для дистанционного поступления в вузы

https://static.news.ru/photo/c2b6c7d0-b268-11ea-b6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ смогли подать документы в 54 российских университета.

Сервис заработает с 20 июня на портале государственных услуг. Первым начнёт принимать документы Дальневосточный федеральный университет — в 02:00 по московскому времени.

Вузы начнут собираться данные абитуриентов, не дожидаясь результатов экзаменов. После обнародования данных ЕГЭ баллы автоматически передадут в вузы, а приёмные комиссии распределят студентов в конкурсных списках, сообщается на сайте Минобрнауки.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году правительство освободило выпускников от сдачи обязательных экзаменов. Баллы ЕГЭ понадобятся только поступающим на бакалавриат и специалитет.

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ: основной этап пройдёт с 3 по 23 июля, а резервные дни назначены на 24 и 25 июля. Пересдачи в случае неявки по уважительной причине состоятся 3 и 8 августа.