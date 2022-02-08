Рособрнадзор раскрыл, какие изменения вносятся в ЕГЭ

Пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что ЕГЭ для учеников 11-х классов не будет отменяться в его существующем варианте. Речь идёт только об усовершенствовании экзамена, которое проводится каждый год, пишет ТАСС.

Существующий формат ЕГЭ отменять не планируется, только совершенствовать, — приводит агентство слова собеседника.

Как добавили в ведомстве, экзамен в момент его введения и то, что существует сейчас, отличаются как «небо и земля». Процедура проведения ЕГЭ и его содержание меняются каждый год.

На сегодняшний день ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен с применением современных технологических решений, направленных на безопасность при проведении экзаменов и обеспечение объективных результатов, — пояснил представитель Рособрнадзора.

Негативно высказался недавно о ЕГЭ глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил о неизбежности отмены ЕГЭ на фоне ситуации с девочкой-вундеркиндом Алисой Тепляковой.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор наблюдает предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, однако о катастрофичности ситуации речь не идёт, заявил глава ведомства Анзор Музаев на XVIII съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Основой для таких наблюдений стали результаты ЕГЭ, всероссийских проверочных работ и экзаменов в девятых классах.