Рособрнадзор проверит школьные контрольные работы на предмет нужности ТАСС: Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ на предмет нужности

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Рособрнадзор проанализирует обоснованность проведения региональных и школьных контрольных работ, сообщила ТАСС член думского комитета по просвещению Ольга Казакова. Усовершенствовать школьную программу, убрать лишние контрольные и сократить домашние задания поручил по итогам послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Вот сегодня Рособрнадзор как раз работает над тем, чтобы посмотреть, где такие работы в регионах обоснованы, а где это просто «вот давайте проведем контрольную работу, потому что вроде как по традиции уже ее проводили». А может, даже в конкретной школе решили — а давайте контрольную сделаем. Иногда спрашиваешь: «Почему?» Как-то так привыкли, — сказала Казакова.

По ее словам, по результатам проведенной ревизии комитет Госдумы примет решение о необходимости каких-либо изменений в законодательстве по этому вопросу. При этом Казакова добавила, что по действующим правилам регионы имеют право проводить собственные контрольные работы лишь раз в год.

Ранее сообщалось, что школьный предмет «Обществознание» уберут из программы обучения шестого, седьмого и восьмого классов. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Уроки обществознания будут преподавать начиная с девятого класса. На изучение данного предмета будет отведен один час в неделю.