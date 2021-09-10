Роскосмос поздравил Москву с Днём города снимком с орбиты

Роскосмос поздравил Москву с 874-м днём рождения, который будет отмечаться 11 и 12 сентября. Госкорпорация в сообщении в Twitter разместила фотографию столицы, сделанную из космоса спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».

Поздравляем с Днём города Москву! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли, — подчёркивается в сообщении.

В Роскосмосе также напомнили, что вклад в становление космической эры внесли более 100 тысяч людей труда и науки в Москве.

Ранее стало известно, что в День города в Москве не планируется больших концертов, однако праздничный салют состоится. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в Зарядье пройдёт концерт, на площадках города идёт фестиваль «Цветочный джем».