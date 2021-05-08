Роскосмос опубликовал фото парадов Победы со спутника

https://static.news.ru/photo/45c23578-b0b6-11eb-ab8e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спутники дистанционного зондирования Земли проекта «Ресурс-П» сфотографировали военные парады, посвящённые 76-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли 9 мая по всей стране, передаёт Роскосмос на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Аппараты серии «Ресурс-П» находятся на солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км. Ведомство опубликовало снимки парадов в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Кроме того, Роскосмос разместил фото со спутника парка у Вечного огня в Магнитогорске, Мамаева кургана в Волгограде и Трептов-парка в Берлине (ФРГ).

Накануне космонавты, находящиеся в данный момент на орбите, поздравили землян с 76-й годовщиной Победы. Пётр Дубров, Олег Новицкий, Марк Ванде Хай пожелали жителям планеты мирного неба, здоровья, благополучия и радости.

Ранее сообщалось, что 9 мая на Красной площади в Москве состоялся военный парад, приуроченный к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Он продолжался один час десять минут. В составе пеших парадных расчётов по Красной площади прошли 12 018 человек, проехала 191 единица боевой техники, в небе пролетели 76 самолётов и вертолётов.