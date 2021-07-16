Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитников «Команда 29»

Сайт российской правозащитной организации «Команда 29» был заблокирован Роскомнадзором. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей правозащитников.

Представители «Команды 29» заявили, что сайт объединения был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры из-за распространения материалов организации Spolecnost Svobody Informace (признана в России нежелательной), которая была зарегистрирована в Чехии. Однако правозащитники подчеркнули, что никаких материалов данной организации на сайте объединения нет.

С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем, — цитирует их агентство.

Кроме того, правозащитники расценили решение надзорного органа актом политического давления на правозащитные институты. В организации заявили, что будут обжаловать блокировку.

По данным агентства, правозащитники из «Команды 29» занимались защитой обвиняемого в гoсизмене журналиста, советника главы Роскoсмоса Ивана Сафронова, осуждённую за шпионаж бывшего топ-менеджер «Интeр РАО» Карину Цуркaн. Они также представляют признанные в России ионогенами, запрещённыe и ликвидированные как экстремистские организации, основанныe оппозиционером Алексеем Навальным.

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.