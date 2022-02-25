Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook

Фото: Thought Catalog/Pexels

Ельцин Центр в Екатеринбурге призвал власти РФ прекратить военную операцию на Украине. В организации напомнили, что в 1991 году Россия и Украина сделали совместный выбор отказаться от наследия СССР. Пост появился в Instagram-аккаунте центра.

24 февраля 2022 года наша страна приняла решение провести специальную военную операцию в Украине. В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы — отказавшись от наследия СССР,...