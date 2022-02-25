Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:31, 25 февраля 2022
Фото: Thought Catalog/Pexels
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Роскомнадзор совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook, передаёт официальный сайт ведомства. Причиной ограничения в агентстве назвали «нарушение соцсетью прав и свобод россиян». Администрация Facebook за 24 февраля наложила ограничения на официальные аккаунты ряда российских СМИ.
25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. В соответствии с решением, Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа, — отметили в Роскомнадзоре.
Сообщалось, что цензуре со стороны соцсети подверглись публикации телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.ру».
В ведомстве отметили, что администрация соцсети маркировала материалы названных СМИ как недостоверные. Были наложены технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории. При этом владелец соцсети — компания Meta — ссылалась на нарушения правил сообщества.