Роскомнадзор будет блокировать автоблогеров, нарушающих ПДД

Таганский районный суд Москвы разрешил Роскомнадзору банить в социальных сетях страницы автомобильных блогеров, которые опубликовали ролики, где они нарушают правила дорожного движения. Также их могут заблокировать за «призыв к нарушению законодательства», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда. Например, блогеров Кирилла Гегина и Богдана Дымнова, Георгия Ерохина и Алана Енилеева, которых признали виновными в распространении запрещённой информации.

Как только решение суда официально вступит в законную силу, Роскомнадзор включит адреса молодых людей в единый реестр запрещённой информации.

ГИБДД ещё летом обнаружила, что все четверо распространяли опасную информацию со своих аккаунтов. В МВД объяснили, что блогеры хвалились, как нарушают ПДД, «пренебрегали нормами безопасности и совершали действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан».

Столичная прокуратура также обвинила их в пропаганде, поощрении и распространении данных о преимуществах управления автомобилем без номеров. Богдан Дымнов при этом заявил, что никогда никого не призывал нарушать правила и бороться с камерами на дорогах. Он заверил, что в своих роликах «на каждом углу твердил о том, что нужно пристёгиваться и не превышать скоростной режим».

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что предложение члена Совфеда Ирины Рукавишниковой доказывать вину блогеров-лихачей с помощью их же контента не новое — «закон уже позволяет это делать». Активист подчеркнул, что данный вопрос лежит в области правоприменительной практики.