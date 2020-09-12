Роскачество выявило недочёты при продаже маринованных огурцов

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При очередной проверке Роскачеством маринованных огурцов нескольких российских производителей были выявлены ряд несоответствий.

Ведомство повторно изучило продукцию брендов Green Ray, Lutik, «Хороший день», Bonduelle, «Пиканта», «Просто» и «6 соток», пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество.

По результатам проверки эксперты выявили недостоверности в маркировке, связанные с размером огурцов; избыток уксусной кислоты; претензии к внешнему виду: плоды неоднородные по размеру, единичные овощи примяты, — отметили в ведомстве.

Специалисты проверяли продукцию на присутствие потенциально небезопасных веществ, пестициды, подсластители, посторонние примеси, маркировку и др.

В Роскачестве сообщили, что некоторые производители указывают дату производства продукции, несвойственную для сезона выращивания огурцов в российском климате. Например, огурцы под брендом «Просто» имеют дату производства январь, а страной происхождения указана Россия, что, по мнению экспертов, вряд ли соответствует действительности.

В ведомстве пояснили, что перефасованные маринованные огурцы, произведённые раньше июня или после сентября, чаще всего поступают из Южной Азии и перевозятся в концентрированной уксусной кислоте.

Роскачество сообщило, что производитель огурцов Green Ray учёл претензии ведомства при предыдущей проверке, хотя незначительные замечания все же остаются. Производители Bonduelle допустили неточности в маркировке, также в их огурцах превышена доля уксусной кислоты, а также в маринаде может быть недостаточно пряностей. К огурцам «6 соток», «Пиканта» и Lutik были претензии только по внешнему виду, в последних также специалисты отметили повышенную концентрацию соли. А в огурцах «Просто», как оказалось, уксусной кислоты и соли недостаточно.

Также ведомство провело проверку огурцов торговой марки сети магазинов «Магнолия» «Хороший день», сообщив, что продукт полностью безопасен, а маркировка не вводит покупателя в заблуждение.

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