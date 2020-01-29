Эксперты Роскачества провели исследование школьной формы для мальчиков. Проверялись пиджаки 21 торговой марки из России, Китая, Вьетнама и Турции.
В ходе исследования в восьми образцах выявлено нарушение техрегламента по гигроскопичности, способности веществ поглощать из воздуха водяные пары,
В Роскачестве также отметили, что у девяти торговых марок зафиксировано несоответствие информации в маркировке составу. Некоторые производители уже отозвали партии формы с нарушениями. Одежда только шести торговых марок соответствует требованиям.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество сравнило бюджетные смартфоны с моделями дорогих брендов. Эксперты протестировали 24 устройства 14 компаний, чтобы выявить, какие из них смогут составить конкуренцию. Как отмечают специалисты, Honor 20 Pro станет достойной альтернативой Samsung Galaxy S9 из-за его функциональности, современного «железа» и высокой производительности.
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