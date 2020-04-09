Роскачество напомнило о возможностях заработка при самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c615380e-fc32-11e9-b8c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Роскачество проанализировало фрилансовые услуги, которые позволяют зарабатывать в Сети в условиях самоизоляции. Данный период можно считать временем возможностей, наиболее важная из которых — научиться использовать современные технологии для наполнения кошелька.

Об этом говорится в сообщении организации.

Развитие Интернета определяет профессии будущего, поэтому сегодня «люди онлайна» — блогеры, таргетологи, SMM-менеджеры и web-дизайнеры — не сидят без дела, а продолжают работать и зарабатывать. Некоторые — даже больше, чем до начала кризиса, — заявил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, в первую очередь следует приобрести навыки таргетолога — специалиста, который настраивает и корректирует рекламу, когда она недостаточно эффективна.

Таргетолог может брать за свои услуги от 5000 рублей в месяц за базовый таргет и до 300 тысяч рублей за сложные проекты с большими бюджетами. Некоторым удаётся вести 5–​6 клиентов, — указали в ведомстве.

Там также отметили, что SMM-специалист, который занимается продвижением компаний, брендов, товаров и услуг в социальных сетях, может получать от 5 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц.

Проще всего стать копирайтером, работа которого заключается в написании постов для блога в соцсети и статей. В настоящее время в России средняя цена за пост новичка составляет 300 рублей за страницу, отметили в Роскачестве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что названы самые денежные профессии на удалёнке. Российские работодатели в апреле 2020 года демонстрируют готовность платить высокие зарплаты специалистам, которые работают удалённо. Они ищут в основном мастеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами и телемаркетологов. Количество вакансий по России для удалённой работы в марте выросло на 71% по сравнению с февралём.