Названы самые денежные профессии на удалёнке

https://static.news.ru/photo/62e86a0e-7a17-11ea-96ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские работодатели в апреле 2020 года демонстрируют готовность платить высокие зарплаты специалистам, которые работают удалённо. Они ищут в основном мастеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами и телемаркетологов.

Количество вакансий по России для удалённой работы в марте выросло на 71% по сравнению с февралём. В Москве показатель увеличился на 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Специалистам по продажам работодатели готовы платить за объём выполненной работы и оклад, и бонусы, и проценты от продаж. Сейчас одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.

Потолок заработка менеджера по работе с клиентами в компании, которая специализируется на комплексном оснащении лабораторий, поднят до 200 тысяч рублей в месяц. Компания, которая предоставляет консультации в области государственных и корпоративных закупок, готова платить до 130 тысяч рублей в месяц телемаркетологу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режим самоизоляции покажет руководителям многих компаний, что для них выгодно иметь сотрудников, которые работают удалённо. Данный опыт уже используется в интернет-торговле, когда головной офис может находиться в Москве, а call-центр — в другом городе, где средняя заработная плата меньше, соответственно, работодатель экономит.