Эксперт предрёк популярность удалёнки после пандемии

Режим самоизоляции покажет руководителям многих компаний, что для них выгодно иметь сотрудников, которые работают удалённо. Данный опыт уже используется в интернет-торговле, когда головной офис может находиться в Москве, а call-центр — в другом городе, где средняя заработная плата меньше, соответственно, работодатель экономит.
Об этом изданию «Москва 24»
Просто этот барьер в голове сидел, что человек должен приходить с утра и сидеть до вечера. Я называю это старой школой. В связи с самоизоляцией у многих предпринимателей эти барьеры снимутся, — объяснил эксперт.
По его мнению, до 70% блоков самых разных компаний могут функционировать также эффективно, работая удалённо. Тимошин считает, что компании уже не вернутся к большим офисам, которые выливаются в лишние издержки на ту же аренду.
Ранее NEWS.ru сообщал, что для эффективной работы на удалёнке каждый сотрудник должен создать внутренний настрой и выработать в себе привычку к дисциплине. Об этом сообщил бизнес-тренер Андрей Антонов. По словам эксперта, задача руководителей заключается в создании для каждого работника внутренней мотивации на достижение результата.
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