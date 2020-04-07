Эксперт предрёк популярность удалёнки после пандемии

https://static.news.ru/photo/2ec4a9f6-7916-11ea-9c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим самоизоляции покажет руководителям многих компаний, что для них выгодно иметь сотрудников, которые работают удалённо. Данный опыт уже используется в интернет-торговле, когда головной офис может находиться в Москве, а call-центр — в другом городе, где средняя заработная плата меньше, соответственно, работодатель экономит.

Об этом изданию «Москва 24» рассказал президент Союза деловых людей, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Илья Тимошин.

Просто этот барьер в голове сидел, что человек должен приходить с утра и сидеть до вечера. Я называю это старой школой. В связи с самоизоляцией у многих предпринимателей эти барьеры снимутся, — объяснил эксперт.

По его мнению, до 70% блоков самых разных компаний могут функционировать также эффективно, работая удалённо. Тимошин считает, что компании уже не вернутся к большим офисам, которые выливаются в лишние издержки на ту же аренду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для эффективной работы на удалёнке каждый сотрудник должен создать внутренний настрой и выработать в себе привычку к дисциплине. Об этом сообщил бизнес-тренер Андрей Антонов. По словам эксперта, задача руководителей заключается в создании для каждого работника внутренней мотивации на достижение результата.