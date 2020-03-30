https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Для эффективной работы «на удалёнке» каждый сотрудник должен создать внутренний настрой и выработать в себе привычку к дисциплине. Об этом сообщил бизнес-тренер Андрей Антонов.

По словам эксперта, задача руководителей заключается в создании для каждого работника внутренней мотивации на достижение результата. Самим сотрудникам «на удалёнке» стоит особое внимание уделять дисциплине. Антонов отметил, что внешний вид во время работы из дома также много значит для общего настроя.

Я бы рекомендовал одеваться так, как будто ты находишься на работе: причёсываться, умываться, женщинам — краситься. Это самодисциплинирует и позволяет быть внутренне заряженным именно на работу, — приводит слова бизнес-тренера радио Sputnik.

Также Антонов подчеркнул, что правильный настрой вкупе с «рабочим» внешним видом — это необходимые условия для продуктивной деятельности «на длинной дистанции» в условиях изоляции.

Как ранее писал NEWS.ru, работающие на дому из-за распространения коронавируса россияне поделилисьособенностями трудового дня вне офиса.

Сервис по продаже авиабилетов Aviasales попросил своих клиентов поделиться тем, как им даётся удалённая работа. Большинство респондентов пришли к выводу, что продуктивности в первую очередь мешают домочадцы.