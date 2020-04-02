Рошаль и Валуев прокомментировали продление выходных

https://static.news.ru/photo/f53b5592-74fe-11ea-be18-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Известный российский врач Леонид Рошаль и депутат Госдумы Николай Валуев поддержали решение президента РФ Владимира Путина продлить выходные до конца апреля. Они назвали эту меру оправданной и крайне необходимой.

Только дурак не поддержит продление режима самоизоляции. Это лучше, чем ничего, — заявил Рошаль в интервью порталу argumenti.ru.

Врач предположил также, что через два-три месяца пандемия коронавируса в России должна пойти на спад.

Такое решение было принято в связи с сохранением динамики роста заболеваемости, — заявил изданию Николай Валуев.

Он пожелал россиянам набраться сил и терпения, проявить изобретательность и найти себе занятие, способное отвлечь от тягостных мыслей.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что в России нерабочие дни будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты. По его словам, угроза распространения коронавируса в России сохраняется, пик эпидемии в России и мире ещё не пройден. Президент России подчеркнул, что нерабочая неделя дала выиграть время для упреждающих действий по борьбе с эпидемией. По его словам, в России удаётся оградить от угрозы коронавируса людей старшего поколения. Российский президент также отметил, что власти не допустили вспышки эпидемии в детских садах и школах.