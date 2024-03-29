«Рой пчел»: военный эксперт рассказал, как «Джокеры» взяли в плен роту ВСУ Военэксперт Матвийчук: «Джокеры» позволили взять в плен роту военных ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что используемые российской армией FPV-дроны «Джокер» позволили взять в плен целую роту солдат. Беспилотник позволил окружить военных так, что у них не осталось путей отхода.

Роте ВСУ был нанесен внезапный ущерб. Причем настолько мощный, что они осознали, что даже если они убегут, начнут двигаться, все равно будут потери состава в ходе выполнения задач. Рота решила лучше сдаться, чем погибнуть. Оператор управлял не одним дроном, а несколькими, возможно, несколькими десятками, — рассказал Матвийчук.

Эксперт пояснил, что дроны «Джокер» отличаются системой управления и применения: ими управляет оператор, у которого имеются очки виртуального зрения. Девайс позволяет дронам работать в связке, сопровождая одну цель.

Создается впечатление, что оператор вместе с дронами находится на земле, а не в воздухе. Он видит их полет, может ими управлять в режиме реального времени, передавать команды. Дроны связаны между собой по локальной сети. Если один выходит на цель, то может подать команду, и другие беспилотники меняют свой полет и тоже выходят на эту цель, то есть создается массированность. Это напоминает рой пчел, который защищает свой улей, — говорит Матвийчук.

О взятии в плен роты украинских солдат ранее сообщал гендиректор предприятия — разработчика данных БПЛА «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин. Он допустил, что этот рекорд уже никто не сможет повторить.