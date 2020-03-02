https://static.news.ru/photo/687422b2-5cc4-11ea-8c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родственники заразившегося коронавирусом москвича находятся под наблюдением врачей. Пациентов госпитализировали в Крыму и Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Напомним, что заболевший прилетел из Италии 29 февраля и уже проходит лечение в инфекционной больнице. Состояние мужчины на данный момент оценивается как удовлетворительное.

В больнице сейчас находятся шесть родственников (двое из них — в больницах в Крыму и Московской обрасти) и пятеро друзей заболевшего (один пока находится за границей), — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что симптомов заболевания у них не выявили, кроме того, никто из них не выходил на работу в последние дни, поскольку все находились в отпуске.

Как писал NEWS.ru, свыше 100 человек, контактировавших с подхватившим коронавирус гражданином России, выявлено в Москве. Они госпитализированы либо помещены под карантин.