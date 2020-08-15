Родителям разрешат принять участие в составлении школьного меню

https://static.news.ru/photo/bc68d1f0-ded4-11ea-a02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года обеспечат учеников начальных классов в РФ. При этом родителям разрешат участвовать в составлении меню для детей, передаёт пресс-служба Минпросвещения РФ. Для этого взрослым нужно будет подать заявку для включения в состав специальной комиссии.

Соответствующие документы рассмотрит руководитель образовательного ведомства, если школа своими силами организует питание учеников. Или к предприятию-оператору, если данную задачу возьмёт на себя сторонняя компания, передаёт ТАСС.

У регионов появляются возможности и необходимые инструменты для того, чтобы при формировании меню учитывать нужды детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также запросы тех, кто нуждается в диетическом питании, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве отметили, что с помощью родителей можно составить меню, соответствующее национальным, религиозным и местным особенностям питания. Детей на домашнем обучении обеспечат бесплатными сухими пайками или денежной компенсацией в соответствии с законами регионов РФ.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина, по которому все школы, готовые обеспечить горячим питанием учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. Документ меняет правила предоставления средств из федерального бюджета, принятые в июне 2020 года.

Накануне премьер заявил, что правительство выделит дополнительно около 213 млн рублей на доплаты классным руководителям. Общий объём государственных средств для этих целей в 2020 году достигнет почти 25 млрд руб. Чиновник отметил, что с нового учебного года кабмин вводит специальную выплату в пять тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах и что в марте 2020-го власти страны предусмотрели необходимые средства в бюджете. Но, продолжил Мишустин, с 1 сентября подобных учителей во многих субъектах станет больше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мишустин, прибывший с пятидневным рабочим визитом на Дальний Восток, поднял вопрос об энергообеспечении региона в целом. Поездка главы правительства РФ началась с Чукотки. В Анадыре чиновник намерен побывать на социальных и производственных объектах, пообщаться с сотрудниками предприятий, встретиться с главой округа Романом Копиным.