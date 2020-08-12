Мишустин поднял вопрос об энергообеспечении Чукотки и Дальнего Востока

https://static.news.ru/photo/3de066ae-dd12-11ea-8695-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер Михаил Мишустин, прибывший с пятидневным рабочим визитом на Дальний Восток, поднял вопрос об энергообеспечении региона в целом. Поездка главы правительства РФ началась с Чукотки.

В Анадыре Мишустин намерен побывать на социальных и производственных объектах, пообщаться с сотрудниками предприятий, встретиться с главой округа Романом Копиным.

Сегодня есть очень много вопросов, связанных с энергообеспечением, собственно говоря, и Чукотки, и вообще Дальнего Востока, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер намерен провести 13 августа совещание. После этого он поедет в Петропавловск-Камчатский, побывает в Магадане и Благовещенске. Там также запланированы совещания, встречи с руководителями регионов и общественностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, о чём станет просить премьера Мишустина. В первую очередь глава краевого правительства попросит вернуть Хабаровск в госпрограммы, в которые он не попал в прошлые годы.