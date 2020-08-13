Кабмин изменил правила для субсидий на бесплатное питание в младшей школе

https://static.news.ru/photo/b244f2aa-dd6f-11ea-9d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина, по которому все школы, готовые обеспечить горячим питанием учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. Документ меняет правила предоставления средств из федерального бюджета, принятые в июне 2020 года.

По ним на господдержку могли рассчитывать только регионы, в которых абсолютно все школы имеют столовые и пищеблоки и готовы обеспечивать школьников горячим питанием. Территории, где не было 100% готовности, могли остаться без выплат. Теперь эта несправедливость устранена, — цитирует ТАСС пресс-службу правительства РФ.

Накануне премьер заявил, что правительство выделит дополнительно около 213 млн рублей на доплаты классным руководителям. Общий объём государственных средств для этих целей в 2020 году достигнет почти 25 млрд руб. Чиновник отметил, что с нового учебного года кабмин вводит специальную выплату в пять тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах и что в марте 2020-го власти страны предусмотрели необходимые средства в бюджете. Но, продолжил Мишустин, с 1 сентября подобных учителей во многих субъектах станет больше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мишустин, прибывший с пятидневным рабочим визитом на Дальний Восток, поднял вопрос об энергообеспечении региона в целом. Поездка главы правительства РФ началась с Чукотки. В Анадыре чиновник намерен побывать на социальных и производственных объектах, пообщаться с сотрудниками предприятий, встретиться с главой округа Романом Копиным.