На доплаты классным руководителям выделили 213 млн рублей

https://static.news.ru/photo/abc307f0-dc9d-11ea-992a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство выделит дополнительно около 213 млн рублей на доплаты классным руководителям. Общий объём государственных средств для этих целей в 2020 году достигнет почти 25 млрд руб., заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Чиновник отметил, что с нового учебного года кабмин вводит специальную выплату в 5 тыс. рублей в месяц классным руководителям в школах, и что в марте 2020-го власти страны предусмотрели необходимые средства в бюджете. Но, продолжил Мишустин, с 1 сентября подобных учителей во многих субъектах станет больше, пишет ТАСС.

Должны быть сохранены и ранее установленные региональные доплаты, об этом президент [Владимир Путин] говорил в своём послании Федеральному собранию, — заключил Мишустин.

Глава правительства добавил, что у классных руководителей тяжёлая работа, требующая особой поддержки.

Накануне стало известно, что российским пенсионерам старше 80 лет увеличат пенсии на 5686 рублей. Это уже проиндексированная фиксированная выплата. Никаких заявлений на дополнительную фиксированную выплату подавать не нужно, она увеличится автоматически.

Прибавка назначается автоматически и будет выплачиваться уже со следующего месяца по достижении человеком 80 лет. Инвалиды I группы получают эту фиксированную выплату в двойном размере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накопить самому на желаемую пенсию возможно, однако для этого требуется время, терпение и финансовая подкованность. По данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, «пенсией мечты» в РФ считаются выплаты в размере 59 тысяч рублей. Самыми высокими запросы оказались в Москве — 92 тысячи рублей.