Экономисты рассказали, как россиянам получать пенсию в 90 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/1700abb4-dada-11ea-bdc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Piacquadio/pexels.com

Накопить самому на желаемую пенсию возможно, однако для этого требуется время, терпение и финансовая подкованность. По данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, «пенсией мечты» в РФ считаются выплаты в размере 59 тысяч рублей. Самыми высокими запросы оказались в Москве — 92 тысячи руб.

По мнению профильных экспертов, для получения достойного пособия необходимо сформировать собственный капитал, то есть начинать откладывать средства как можно раньше, чтобы инвестировать их в инструменты с различными уровнями риска, пишут «Известия». Чтобы независимо от государства заслужить желаемую сумму в 92 тысячи рублей, будущим пенсионерам придётся накопить 25 млн рублей, считает аналитик «Финама» Юлия Афанасьева.

Если у человека есть миллион рублей, которым он готов рискнуть на 20%, ему можно предложить инвестиции в биржевые индексы, сырье и валюту. Расчётный показатель доходности — около 35% годовых, и, если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за 10 лет, — объяснила Афанасьева.

Обойтись можно и меньшей суммой накоплений, если учесть пенсию от государства и продлить срок формирования капитала до 35 лет (средний стаж трудовой деятельности в РФ), заявил управляющий активами БКС Андрей Русецкий. Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3.

По данным за июнь 2020 года, средняя государственная пенсия в РФ — 15 тыс руб. По данным ПФР, большинство неработающих пенсионеров получают 16,5 тысяч рублей.

Социальный психолог Алексей Рощин считает результаты опроса, согласно которому треть россиян мечтает уйти на пенсию до 55 лет, вполне закономерными. А желание некоторых жителей России поработать подольше он объясняет не любовью к своему делу, а низкой финансовой обеспеченностью.

По его словам, те, кто хочет перестать работать в 55 лет, либо уже подкопили денег на безбедную старость, либо хотят заняться другой работой, например, переехать в село. Стремление женщин к труду на пенсии он объяснил их самоотверженностью и желанием как можно дольше помогать детям и внукам.

Как писал NEWS.ru, почти треть россиян хотели бы закончить работать до 55 лет, чаще о таком желании заявляют женщины, свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Так, 31% респондентов не против завершить карьеру до достижения 55-летнего возраста, 69% — после него. 22% мужчин и 17% женщин хотели бы перестать активно работать в возрасте 60–65 лет, а 27% респондентов обоих полов заявили, что не против работать до 55–60 лет. Женщины чаще мужчин говорили о желании завершить карьеру до 55 лет (39% и 23%) соответственно.

Ещё 17% женщин и 28% мужчин хотели бы завершить карьеру после 65 лет. При этом 20% уверены, что смогут себе позволить выйти на пенсию раньше. Тем не менее большинству проблематично выйти на пенсию раньше из-за отсутствия сбережений и иных доходов помимо зарплаты.